40年来最高 去年7623对怨偶结束婚姻

（早报讯）去年有7623对怨偶结束婚姻（离婚或者婚姻无效），比前年的7344对增加3.8％，也是40年来最高的。

1980年，只有1721对怨偶结束婚姻，1990年倍增至3634对，1998年已增加两倍多（5640），2006年更超过三倍（6904）。

2015年至2019年结束婚姻的年均总数为7536，比之前五年的年均7402高。

新加坡统计局星期二（7月28日）公布2019年结婚与离婚概况数据，我国去年共有2万5434桩婚事，比前年的2万7007桩少了5.8％，而首次结婚的男女都趋晚婚，平均年龄都比往年高，其中新娘比新郎“老”的现象也增加了。

虽然结婚宗数下跌，但过去五年的婚姻年均总数（2万7389），还是高于2010年至2014年的年均数2万6844桩。

去年，每1000名年龄介于15岁至49岁单身男性中，有40.7人结婚，比10年前（2009年）的43.3人少；每1000名同个年龄段的单身女性中，有37.9人结婚，也比10年前的38.9人少。

男性首次结婚的年龄中位数在过去10年保持稳定，从2009年的29.8岁略升至去年的30.4岁。

女性则越来越晚婚，首次结婚的年龄中位数从2009年的27.5岁提高至去年的28.8岁。

虽然首次结婚的男性多数比女性年长，但新娘年龄较新郎大的情况也增加了，从2009年的16％增至2019年的18.3％。