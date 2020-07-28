反对党领袖将享有听取国家安全机密报告等特权

（早报讯）反对党领袖在国会将享有优先回应权，也将有权听取政府在国家安全、对外关系，或出现全国危机时的机密报告。

国会议长办事处和国会领袖办事处今天（7月28日）发表联合文告，阐述反对党领袖的职责和国会特权。国会已正式向被点名出任反对党领袖的工人党秘书长毕丹星传达这些职权，国会领袖也会在国会发表声明，正式列出反对党领袖的职责条款。

除了优先回应权，反对党领袖也有权在政策、法案和动议上首先向部长发问。反对党领袖也会有较长、与政治职务者相等的演说时间。

其他特权包括，在提供给议员的政府数据和资料之外，能听取有关国家利益的机密政府报告。

反对党领袖每年可获得的津贴多达38万5000元，包括比其他当选议员多一倍的议员津贴。

国会也将为反对党领袖提供办公室和会议室。除了每名议员可用于聘请国会助理和秘书助理的津贴，他还将获得额外津贴，可再聘请多达三名国会助理。国会也会为反对党领袖提供秘书，帮助他处理国会相关的行政工作。

反对党领袖的职责包括：

●领导反对阵营在国会辩论政策、法案和动议时提出替代观点；

●在国会领导并组织审视政府立场和行动的工作；

●在委任反对党议员担任特选委员会成员事项上提供咨询，包括公共账目委员会等常设特委会的委任。

反对党领袖也可能被要求担任其他职责，如出席正式国家活动，及随同政府和公共服务成员参与出访和会议。