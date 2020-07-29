（早报讯）美国国会在新一轮援助计划的意见分歧，引发投资者担忧，导致美股收跌。

此外，企业财报不如预期，投资者也担心消费者信心减弱。

道琼斯工商指数收跌0.77％，报2万6379.28点；标普500指数收跌0.65％至3218.44点；纳斯达克指数滑落1.27％，报1万零402.09点。

新加坡海峡时报指数周二闭市报2582.97，微升7.18点或0.28％。

今日可关注的股票：

1.凯德商用中国信托（CapitaLand Retail China Trust）截至6月底的上半年可派发收入为3705万元，同比跌27.7％。每单位派息跌40％至3.02分。

信托保留了180万元，这占了原本可派发收入的5％。净房地产收入同比下跌18.6％至6529万元。信托预计会在9月28日派息。

2.城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）上半年可派发给合订证券单位的总收入同比减少63.6％至1835万元。每合订证券单位派息下滑63.7％至1.51分。

净房地产收入为2972万元，同比跌56％。信托将在8月27日派息。

3.升禧环球房地产投资信托（Starhill Global REIT）截至6月底的下半年每单位派息同比跌68.2％至0.7分。可派发收入在扣除了380万元的营运资金和延后派发770万元可派发收入之后，为1540万元，同比跌68％。

信托预计在8月28日派息。

4. iX生物制药（iX Biopharma）周二深夜宣布以每股0.23元的价格配售约4449万新，筹集约1023万元。配售价比7月27日的0.318元成交量加权平均价（volume weighted average price）低大约27.67％。

公司今早要求恢复交易。

5.华业集团（UOL）获得1亿2000万元的三年期绿色贷款，用来把泛太平洋酒店（Pan Pacific Orchard）重新发展成以绿意为主的酒店。新酒店有347间客房，预计在2021年启用。