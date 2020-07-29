痴男迷恋已婚女邻居 走廊外恶搞骚扰四年

（早报讯）迷恋已婚女邻居不能自拔，23岁青年示爱示到女邻居家门口，过去四年每周至少两次会出现在女邻居屋外，站在走廊上脱裤自慰，甚至曾因为看不见女邻居而将电源总开关关掉，逼她走出屋外。青年昨日（7月28日）被判坐牢四个月又一周及罚款2000元。

这名青年是莫哈默·沙菲克，他面对六项控状，主控官以其中四项提控，余项交由法官下判时一并考量。他昨天承认一项恶作剧罪、一项在公共场合骚扰罪、一项触犯杂项（公共秩序和滋扰）法令和一项触犯防止骚扰法令罪。

饱受骚扰的39岁妇女是被告邻居，与丈夫育有两个孩子，分别为11岁和13岁。

案情揭露，自2016年1月开始，被告几乎每个周日都会出现妇女住家的大门外，他会刻意在傍晚6时到晚上9时之间出现，因为这段时间正是她丈夫上班的时间。

被告一般透过单位大门或厨房望进单位里，每次看到妇女便会有自慰的冲动。

2018年初，被告在组屋底层遇见妇女，伸手碰了她的肩膀请求原谅，但他却没有因此停止自己的怪异行为。

隔年9月到12月之间，被告为了逼妇女走出屋外，多次关掉单位的电源总开关，妇女为此两次报警，但他还是一次又一次关掉总电源，而这么做的目的，就只为了看妇女一眼。

妇女的丈夫不下五次当面警告被告，被告每次都匆匆逃离，但隔天又出现。

被告的行为让妇女一家都感到非常困扰，两个孩子的安全更让妇女放心不下。

被告的代表律师指被告轻微智障，恳求法官考虑让他接受缓刑监视。

主控官指出，被告持续四年的骚扰，已严重影响妇女一家的生活，即便妇女的丈夫多次报警，仍无法阻止被告的恶行。

此外，被告被控后，在保释期间继续干案，行为更是变本加厉，偷窥之余还关掉妇女单位的总电源，逼她走出屋外，就为了看她一眼。

主控官认为，为了起阻遏性作用，应该判被告坐牢三个月又一周及罚款2000元。

被告的代表律师则指，被告干案时年纪尚轻，有轻微智障，因此有必要协助他认知自己的错误并且改过。

因此，代表律师希望法官能考虑缓刑监视，给予被告改过的机会。

法官最终判他坐牢四个月又一周及罚款2000元。