舌下现“两角钱”洞 阿嫂惊悉患口腔癌

（早报讯）口疮生了三年都不会好，五旬妇以为不痛就不用去看医生，讵料舌头底下出现一个两角钱大小的洞，一验才得知是患上口腔癌。

尽管治疗期间暴瘦20公斤、一度无法正常说话，妇女仍一路乐观面对，如今只须每年回去检查一次。

现年63岁的何美竹受访时忆述，约在2014年，她发现舌头底下出现口腔溃疡（ulcer），但不妨碍进食，平时也不会痛，只在吃辣椒时会觉得痛。

“我试过吃西瓜霜和一些比较凉的食物，口疮还是不见好转。直到有一次找朋友帮我检查口腔，发现口疮已经‘爆’开了，还留下一个两角钱大小的洞，但我还是不觉得痛。”

朋友建议何美竹去看医生时，她仍不以为意，以为迟些时候会自然复原。

一周后，她因牙痛去诊所拔牙，牙医察觉情况有异，帮她转介至全国牙科中心，抽取样本化验。

何美竹说，之后她就接获医护人员来电，通知她尽快去新加坡国立癌症中心检查。

“我当时还觉得难以置信，只是一个洞而已，须要这么大阵仗吗？”

化验结果证实何美竹患上第二期口腔癌，2017年9月，她接受了长达18个小时的肿瘤切除手术。

下来一个月，她只能依靠喂食管喝营养牛奶，隔月才能开始吃粥类食品，这期间的说话能力也受影响，很多时候只能把想说的话写出来。

所幸在一对儿女的鼓励下，何美竹并未怨天尤人，出院至今身体已无大碍。

当时她辞去了清洁主管的工作，转行后也尽量让自己保持轻松心态。

她笑说，住院期间体重从89公斤下滑至68公斤，令她感觉“整个人轻松不少”，也戒掉了40年的抽烟习惯，逐渐适应豆腐、鱼肉等较清淡饮食。