制造幽灵乘客骗Grab逾三万 阿兵哥入改造所六个月

（早报讯）阿兵哥制造2300余起幽灵乘客与假车程欺骗Grab，两月内骗取逾3万8000元，被判进入青年改造所6个月。

被告是黄伟智（20岁），他共面对两项欺骗控状，控方以其中一项提控。

庭上揭露，被告与何宏伟（22岁）及蔡伟明（21岁）案发时是国民服役人员，他们在去年2月至4月期间合谋欺骗Grab，在不同户头内进行2321个假交易，从中获利3万8692余元。

案情显示，被告去年2月时发现这一漏洞，操控37个Grab账户提供拼车服务，再冒充乘客制造假车程。被告之后使用没钱的借记卡支付车资，Grab将车资拨给司机后，才发现对方的卡里没有钱。

在这期间，被告也招募14人设立Grab账户以助行骗，其中包括被告女友。被告承诺每周支付300元至500元的佣金，以使用并操控他们的账户。

今年4月17日，Grab发现旗下拼车服务至少13名司机的账号有超过2000起虚假交易，向警方报案。

控方指出，被告是主谋，精心策划这场骗局，甚至在被Grab发现后，有意用同样手段欺骗Gojek。

被告代表律师求情时表示，被告家境困难，当技工的父亲收入不高，母亲多年前中风卧床不起，而幼弟出生时就患癫痫与阅读困难症。另外，他的祖母也患失智症，被告服役期间每个月只有500元的收入，因此想尽办法赚钱补贴家用，才走上歪路。

被告认罪后，昨午被判进入青年改造所6个月。（人名译音）