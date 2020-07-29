153人、12个机构和三个项目获颁内政部长国庆奖章

（早报讯）今年共有153人、12个机构和三个项目在内政团队线上国庆敬礼仪式中，获颁内政部长国庆奖章。

今年内政部也特别增设内政团队伙伴奖项，表扬与内政团队机构紧密合作，维持新加坡安全的机构，获此殊荣的机构包括新加坡保安雇员联合会和新加坡监狱团契。

其中一名获得内政部长国庆奖章的是中央肃毒局执行人员吴兴旺。他当时为了一对涉毒嫌犯六个月大的婴儿四处奔波，以确保婴儿受到照顾。

吴兴旺当时与社会及家庭发展部和竹脚妇幼医院人员保持联系，最终在各方协助下顺利找到婴儿的外公，并将婴儿交给他。

对此，吴兴旺说：“我们的任务是帮助所有人回归正途，每个个案有所不同，面对的情况也不单涉及毒品，所以须和其他机构紧密配合。

另外，吴兴旺也根据自身经验，在去年中央肃毒局提升电脑系统时提供意见，积极推动肃毒局执法职能的数码化。

内政部长尚穆根在仪式上致辞时指出，内政团队过去一年积极站在对抗病毒前线，但也坚守本分，确保新加坡继续是全球最安全的国家之一。

他也提到过去一年来在香港和美国发生的警民冲突显示，人民须负责任地行使自由聚会的权利，以免对公共秩序和生活与生计造成影响。

尚穆根表示，调查显示90%的国人对新加坡警察部队保持信任和尊敬，也对民防部队、中央肃毒局、监狱局等其他内政团队高度信任

他说：“对于执法单位来说，获得人民的信任至关重要，一旦人民对制度失去信任，就不会遵守规则，再多的执法也无法恢复秩序。”