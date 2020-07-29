（早报讯）国防部今年共颁发95份奖学金，是历届最多。除了七份武装部队奖学金、还包括五份公共服务委员会（工程）奖学金、17份武装部队优异奖学，和五份武装部队工程奖学金。

另外，共有18名学生获颁国防优异奖学金、七人获颁武装部队医科奖学金，36人获颁国防科技局奖学金。

国防部长黄永宏医生在出席国防部线上奖学金颁奖仪式致辞时说：“今年奖学金接获近2000份申请，年轻人对加入国防部和武装部队展现出兴趣，除了因国人高度重视国家防卫，也在于在国防部和武装部队获取的技能具有价值，日后到其他领域发展也适用。”

今年获得武装部队医科奖学金的拉杰什（Rajesh Muthu S/O Ramanathan，19岁）就说：“我之前曾到新加坡博览中心，亲眼看到武装部队医疗团队是如何在四天内为冠病病患设立一所小型医院。我认为加入武装部队能给予我更全面的培训，接触到一般医生无需面对的情况和挑战。”

毕业自华侨中学（高中部）的唐泰然（19岁）是今年武装部队奖学金得主之一，她说：“我在加入武装部队后改变了许多，特别是对于如何领导他人。我以前比较关注于完成任务，但在与来自不同背景的人接触后，才发现能从他们身上学习到更多的知识和技巧。而作为领袖则必须以人为本，才能获得队员的信任。”

另一名武装部队奖学金得主谈俊耀（19岁）则说：“我一直坚信，我们无法捍卫的东西是不属于我们的，武装部队在捍卫国家扮演最重要的角色，我也想为此做出贡献。我觉得自己很幸运，因为生在新加坡而获得许多机会，而加入武装部队便是我回馈国家的方法。”