李总理：新马将探讨如何在疫情期间举行领导人非正式峰会

（早报讯）新马领导人将探讨如何在冠病疫情期间举行非正式峰会，针对两国多项合作议题，如新隆高铁计划和人员往来等进行讨论。

李显龙总理今（7月30日）早到新柔长堤出席新柔地铁计划仪式后接受媒体采访。他指出，马来西亚首相慕尤丁今年3月就职后，两人至今仅透过电话交谈数次，今天是首次会面。

李总理说：“双方其实都有很多话要说的，希望在不久的将来能有个领导人的会面，可以更深入地探讨新马的双边合作。”

新马两国领导人以往每年都会举办非正式峰会。李总理上一回是在去年4月与时任马国首相马哈迪举行峰会。

新马两国的合作项目多而广，其中包括延宕数次的新加坡—吉隆坡高铁计划。

李总理指出，马国至今已针对计划的改变提出一些方案，我国正“认真研究”相关提案，并会与对方商讨，“希望在未来的三四个月里把计划敲定”。

他说：“希望我们能达成共识，因为高铁计划背后的基本思路是，新马两国都是本区域重要经济体，其中新隆两个城市之间往来频繁，如果人员流动能更便利，两地的经贸关系和情谊也将更密切。”

马方此前已因延后高铁计划而须赔偿我国1500万新元的延期费用。项目如果无法在今年12月31日之前重新启动，我国保留权利，向马来西亚索取这期间的实际成本。