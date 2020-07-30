偷拍女同事如厕新大生判短期拘留 控方求加重刑罚被驳回

（早报讯）25岁新大男生实习期间偷拍女同事如厕画面，被判14天短期拘留令，控方今早上诉要求加重刑罚，但法官指国家法院法官在改造和惩罚之间取得平衡，认为判决没错，驳回控方上诉。

被告温齐栋（译音）案发时是新加坡管理大学学生，在中央商业区一家公司实习，目前已毕业。他面对一项擅闯女厕以及一项侮辱女性尊严的控状。

案情显示，被告在2017年8月在实习的办公室里，偷拍一名女同事的裙底风光。不过，被告之后对裙底视频不感兴趣，转向偷拍女同事如厕。

被告在2017年9月13日傍晚跟踪一名31岁女同事到女厕外。他躲进隔壁的隔间，然后站在马桶上，用手机从上头拍女同事如厕画面。女同事发现被偷拍，走出隔间质问被告，被告交出手机给对方检查，并将偷拍视频删掉。

被告认罪后被判14天短期拘留令和130个小时社区服务。控方不服，今早到高庭上诉。

控方表示，像短期拘留令这样的社区刑罚，应在改造因素大过于惩罚因素的情况使用，不过被告案发时是23岁的成年人，刑罚应以阻吓和惩罚为基础。

控方也指出，被告告诉精神科医生，他为了逃脱性癖好的枷锁，希望偷拍时被捉，但他被女同事发现后，又求对方不要报警。控方指被告若对医生都无法坦承，质疑他接受改造刑罚的成效，求法官判被告坐牢至少8周。

律师代被告求情时说，被告被捕后接受辅导和治疗，期间也没有再次犯案，加上有家人和女友的支持，改造机率大。

高庭法官表示，要顾及社会利益以及惩罚被告确实不易，国家法院法官判处被告短期拘留令，在改造和惩罚之间取得平衡，认为刑罚没错，驳回控方上诉。