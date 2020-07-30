称百年传家宝戒指酒店被盗 男子悬赏两万捉贼

（早报讯）声称百年传家宝戒指被盗，男子悬赏2万元捉拿窃贼。

名为索罗曼的男子昨天（7月29日）在面簿贴文，称放在惹兰勿刹一带翰密顿路（Hamilton Road）某间酒店内的3枚戒指，从珠宝盒内不翼而飞。他怀疑戒指是在今年6月22日至7月28日之间被盗，因此也希望通知新、马一带的当铺，留意这批失窃物品。

索罗曼表示，其中一枚24K金戒指是去世的父亲在他18岁那年传给自己的，他是金戒指的第三代传人。

“这枚戒指对于我们家族有着重大意义，但对一般人而言就只有其含金量的价格。”

根据照片，这枚家传金戒指的戒面呈长方形，并刻有“光明”两个字。

索罗曼昨天公开悬赏1万元要寻戒指，同时也表示，如果窃贼最终被捕的话，赏金可高达2万元。

“悬赏有效期至饰物寻获为止。”

他也透露，另外两枚失窃的分别是一枚象征成年的24K金戒指，以及一枚镶有1克拉宝石的订婚戒指。失主称已报警，目前在等警方调查。

根据索罗曼在贴文的留言，三枚戒指失窃的酒店是他自家的酒店。

当有人问起是否被“内鬼”偷走时，他仅回复“不予置评”。

他的好友纷纷留言安慰，并为他感到惋惜。也有人说，一般上酒店的大门、走廊等地方都安装了闭路电视，或能拍下可疑人物的身影。