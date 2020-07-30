辅警射鸦多次击中组屋单位外墙 枪手监四周安全官罚2500元

（早报讯）两名辅警被派遣到后港组屋区执行乌鸦射杀任务，但负责射杀乌鸦的枪手没有遵守规定保持150米距离，而负责现场安全的安全官也没放置警示牌和封锁射杀区，结果枪手开枪时多次射中组屋二楼一个单位的外墙。

23岁的马来西亚籍枪手高埃里克面对一项鲁莽行事控状，27岁安全官吴庆鹏则面对一项教唆协助他人鲁莽行事。两人案发时都是策安保安机构的辅警。高埃里克昨天被判监四周，吴庆鹏则罚款2500元。

案情显示，去年2月12日下午3时许，两人被派到后港4道第661座组屋附近执行乌鸦射杀任务。高埃里克负责射杀乌鸦，吴庆鹏则负责确保射杀行动安全进行。

两人驱车抵达组屋区后，高埃里克独自拿着霰弹枪下车，但他没有确保与组屋是否有150米安全距离，以及附近单位的门窗是否关上，就开始执行射杀任务。

吴庆鹏声称为了避免惊动乌鸦，他没有封锁现场和放置警示牌，也没有疏散一群坐在组屋楼下的阿嫂，全程待在车上，最后下车把两只乌鸦尸体捡走。

高埃里克除了射死两只乌鸦，还多次射中二楼单位的外墙，导致单位外留下累累弹痕。

调查人员从单位外墙收集到至少20个子弹碎片，调查显示高埃里克射击的位置距离组屋仅23米，少过规定的150米距离，若子弹射到人，恐射穿皮肤。

控方表示，高埃里克和吴庆鹏在案发前曾执行过相关任务各120次和30次，他们身为辅警却罔顾安全鲁莽行事。

高埃里克的律师代为求情时说，因为母亲患肾病，他2016年便从马国来新工作，目前则兼职在我国求学。

吴庆鹏的律师则说，他一时缺乏判断才会犯案，并不是故意而为。（人名译音）