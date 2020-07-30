【焚尸案】涉案三人再过堂 女童母与男友对话被制止

（早报讯）四岁女童焚尸惨案，涉案三人今早（7月30日）再度过堂，女童的亲戚和外婆各别找了两组律师为女童母亲辩护，律师将联系调查官看是否能特别安排与女童母亲见面，让她决定由哪位律师代表她。

《联合晚报》连日报道，年仅4岁的江雨惠今年2月疑在基里玛路的公寓住家，疑遭亲生母亲符丽萍（25岁）及其男友黄诗祥（33岁）谋杀。两人三个月后被指联同蔡若思（30岁），将女童的尸体运到乌美1道巴耶乌美工业园三楼的一个修车厂，放进铁桶内焚烧，试图毁尸灭迹。江雨惠遇害五个月后，上周一（20日）家人报案指女童失踪，警方介入调查后才揭发这起骇人谋杀案。符丽萍、黄诗祥和蔡若思过后都被控上法庭。

符丽萍和黄诗祥各面对一项共谋谋杀罪和一项共谋弃尸罪，蔡若思则面对一项共谋弃尸罪。

三人的案件今早再度过堂，他们各有代表律师。

女童母亲和其男友今早一起通过视频面控，哭红双眼的女童母亲转头要与男友对话，被警员制止，最终大哭被带走。

女童的母亲符丽萍及其男友黄诗祥今早通过视频一起面控，穿着红色囚衣的两人面色憔悴，符丽萍更是哭红双眼。

两人不时望向对方，他们的案件结束时，符丽萍试图与黄诗祥交谈，不过被一名警员制止。符丽萍随后突然大哭，接着被警员带走。

蔡若思则独自通过视频面控，她看起来疲惫又紧张。

除了被控谋杀和弃尸罪，黄诗祥早前还面对另外七项控状，包括一项蓄意伤人罪和六项毒品相关罪行。