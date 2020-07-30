反诈骗中心成立一年 接获逾8600诈骗案

（早报讯）自去年成立以来，商业事务局反诈骗中心一年来接获超过8600起诈骗案件，涉及款项总共约5200万元，当局过后也成功协助受害者取回2120万元骗款。

去年6月18日成立的反诈骗中心，旨在扰乱诈骗团伙的运作，同时迅速冻结涉及诈骗的银行户头以降低受害者的损失。成立一年来，反诈骗中心接获超过8600起诈骗案件，至今成功冻结6100个涉及诈骗的银行户头。

商业事务局专案主任叶葛心副助理警察总监，今早在警察广东民大厦举办记者会上说，反诈骗中心与超过20家本地银行、数码支付平台和电信公司合作。其中，大华银行今年3月就成功在一小时内协助警方冻结户头，取回约530万元的骗款。

大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福受访时说，他们在3月14日早上7时接到反诈骗中心的来电，要求银行协助冻结一起口罩诈骗案嫌犯的户头。

他表示，受害的是一家法国医疗公司，他们向本地一家口罩公司购买上万个口罩，总款额达1020万元左右。“我接到通知之后，立即联系我的团队，大家当时在家里办工，须在资料有限的情况下得分秒必争冻结户头。”

经过一番努力，团队最终成功冻结嫌犯的三个大华银行户头，取回约530万元的骗款。

警方透露，涉案的嫌犯是一名39岁男子，他在3月24日回国时，因洗黑钱的罪名被逮捕。

叶葛心也说：“警方成立反诈骗中心最主要的目的，是为了能迅速地冻结涉及诈骗的银行户头，并且能减低受害者的损失以及扰乱诈骗团伙的运作。接下来，反诈骗中心希望能加强我们的诈骗检测能力，以及与更多机构和国际执法机构合作，共同携手打击诈骗案。”