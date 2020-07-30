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反诈骗中心成立一年 接获逾8600诈骗案

发布 / 2020年7月30日 4:03 PM

更新 / 2020年7月30日 4:25 PM

反诈骗中心叶葛心副助理警察总监（中）今早颁发表扬奖项给大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福（左）和网购平台Carousell负责人陈素玲（右），以表扬他们协助当局破案。（邬福梁摄）

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（早报讯）自去年成立以来，商业事务局反诈骗中心一年来接获超过8600起诈骗案件，涉及款项总共约5200万元，当局过后也成功协助受害者取回2120万元骗款。

去年6月18日成立的反诈骗中心，旨在扰乱诈骗团伙的运作，同时迅速冻结涉及诈骗的银行户头以降低受害者的损失。成立一年来，反诈骗中心接获超过8600起诈骗案件，至今成功冻结6100个涉及诈骗的银行户头。　

商业事务局专案主任叶葛心副助理警察总监，今早在警察广东民大厦举办记者会上说，反诈骗中心与超过20家本地银行、数码支付平台和电信公司合作。其中，大华银行今年3月就成功在一小时内协助警方冻结户头，取回约530万元的骗款。

大华银行高级副总裁兼欺诈综合管理调查部主任苏春福受访时说，他们在3月14日早上7时接到反诈骗中心的来电，要求银行协助冻结一起口罩诈骗案嫌犯的户头。

他表示，受害的是一家法国医疗公司，他们向本地一家口罩公司购买上万个口罩，总款额达1020万元左右。“我接到通知之后，立即联系我的团队，大家当时在家里办工，须在资料有限的情况下得分秒必争冻结户头。”

经过一番努力，团队最终成功冻结嫌犯的三个大华银行户头，取回约530万元的骗款。

警方透露，涉案的嫌犯是一名39岁男子，他在3月24日回国时，因洗黑钱的罪名被逮捕。

叶葛心也说：“警方成立反诈骗中心最主要的目的，是为了能迅速地冻结涉及诈骗的银行户头，并且能减低受害者的损失以及扰乱诈骗团伙的运作。接下来，反诈骗中心希望能加强我们的诈骗检测能力，以及与更多机构和国际执法机构合作，共同携手打击诈骗案。”

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