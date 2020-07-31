假卖口罩骗595元去赌博 青年监四周罚两千

（早报讯）冠病当前大发“疫情财”！25岁青年网上张贴出售N95口罩广告，短短一天内诱骗六人下单，甚至指示六人直接转账给非法网上赌博业主，为他的赌博账户充值，他再将骗款全拿去下注。

被告陈毅冠（译音）面对七项控状，包括欺骗和抵触远程赌博法令。控方以其中三项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他昨天认罪后，被判坐牢四周和罚款2000元。

根据案情，被告看准冠病疫情爆发，因而伺机趁大家都急需口罩时骗财。

今年2月1日他在网上交易平台Carousell张贴出售N95口罩的广告，每盒20片口罩叫价30元。

岂料他才放出广告没多久，就有买家找上门，短短一天内竟有六人上当，他们受骗的金额从70元至150元不等，共被骗走595元。

其中，一名男子联系上被告，表示有意购买五盒N95口罩。被告当下谎称自己有现货，当晚就可以将口罩送上门，结果男子信以为真，按被告的指示转账150元给他。

不料，钱一到账，被告就失联。男子迟迟没有收到口罩又联系不上被告，才惊觉被骗，赶紧报警。

警方调查显示，被告让受害者转账的银行户头并不属于他，反而属于一名马来西亚籍男子，这名男子实际上是经营非法网上赌博的业主，被告对业主谎称受害者转账过去的钱都是他的钱，并让业主把这些钱为他的赌博账户充值，他再拿这些钱用来下注。

除了这笔贼赃，他还用自己的钱赌博，前后共下注了2766元。

他求情称已知错，闻判后也表示自己没钱缴付罚款，愿坐牢五天取代罚款。