助公司卖奢侈品到朝鲜 女经理罚一万

（早报讯）朝鲜因核武计划遭联合国制裁，女经理六年来帮公司出口超过140万元的奢侈品至朝鲜，她后来通过新闻发现公司违法，“为保饭碗”选择不通知当局，前天被判罚款一万元。

印尼籍的雪莉（41岁）面对79项触犯联合国法令的罪名。她昨天承认其中五项罪名，余项交由法官下判时考虑后被判刑。

联合国向朝鲜发动经济制裁后，我国就修订了法令，禁止国人售卖或转移奢侈品给身在朝鲜的任何人。

庭上揭露，本地公司T Specialist International不顾经济制裁，在2010年11月至2017年1月之间，出口超过140万元的奢侈品给朝鲜的奢侈品专卖店Korean Bugsae。

被告案发时是公司经理，负责帮助寻找货源、安排运输、负责和Korean Bugsae的朝鲜籍老板李翼及他的儿子李贤接洽等等。

她在2017年某日，通过新闻报道发现公司的行为违法，但她选择知情不报，继续为公司工作。

代表律师求情时说，被告只是一名员工，最初不知公司的行为违法，后来她因为担心失去生计，才会硬着头皮做下去，请求法官从轻发落。

主控官指出，这起案件对新加坡的声誉造成严重的影响，包括造成联合国设立委员会查询我国的贸易活动，被告不能单凭“只是员工”的借口减轻刑罚，必须严惩以示惩戒。

本报日前报道，T Specialist以及公司董事黄庆华除了触犯联合国法令以外，也犯下了欺骗以及洗黑钱相关的罪名，分别被判罚款88万元以及坐牢34个月。

Korean Bugsae老板李翼的儿子李贤面对14项触犯联合国法令的控状，日前被判坐牢四周。

另外，T Specialist的女秘书林涵兰同样因知情不报，上周被判罚款6000元。