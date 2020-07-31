涉非法改装电动脚车酿火患 三人判罚

（早报讯）涉非法改装电动脚车酿火患，法官谴责3名被告的违例行为，并指出非法改装或会导致人受伤和破坏公物，昨午判他们各罚款3000元至3500元。

火患① 取餐期间脚车狂烧

送餐员将电动脚车停在地铁站，取餐期间车起火狂烧，变成废铁。

被告李纪健（42岁）事发时是名送餐员，他于去年11月26日从网上购买了价值1299元的电动脚车，作为送餐工具。

今年1月3日中午，被告将电动脚车停在蔡厝港地铁站一带，接着到第一乐广场取餐。期间，电动脚车起火燃烧，惊动民防部队到场灭火。

根据案情，被告坦承有人去年尾向他提供安装额外电池的服务，他答应了，并支付了350元的改装费。

改装后，电动脚车引擎处和额外的电池由多一条电线连接，这样的改装已经违规。被告继续使用改装过的电动脚车提供送餐服务。

他求情时表示，患有严重抑郁症，曾因抢劫罪被判监，2014年出狱后一直失业，事发时经济拮据。

他说，从事送餐服务后，为了增加送餐趟数，赚多点钱才改装电动脚车。

他也透露，目前要养活两家人，一家是母亲、兄弟和上一任婚姻中的两个小孩，一家则是目前的婚姻，包括外国妻和儿子。

法官最终判他罚款3300元。

火患② 充电期间起火

电动脚车充电期间起火，车主和公众取水桶灭火。

事件发生在今年1月3日晚上9时许。被告朱志劲（24岁）在事发一个小时前将电动脚车放在住家附近楼梯间充电，脚车突然起火狂烧，他和公众立刻取来水桶，10分钟内将火扑灭。

调查显示，被告在事发前将车借给友人使用，对方当天早上才将车归还，他将车子拿去充电时，父亲通知他发生火患。

被告向到场的民防部队人员承认，他使用另一种电池提升了引擎，也安装了一个控制器，这已是违规安装。

被告求情时表示，因事发前将车借给友人使用，导致车过度损耗，加上电池只要达到一定的温度就如同爆竹般爆炸，所以这是起不幸的事件。

法官最后判他罚款3500元。

火患③ 额外电池酿火患

送餐员借别人的电动脚车来改装，结果额外电池酿火患。

去年12月25日，被告刘义鸿（31岁）的电动脚车爆胎，因此向同行借了一辆电动脚车，并在当天购买了额外的电池。

送货员将电池送上门后，帮忙将额外电池安装在车上，不过被告第二天尝试使用电池时发现，电池并未显示已经连接或已被启动，因此就将额外电池取出。

返家后，被告注意到额外电池膨胀起来，立刻将其放在家门外，不久后，电池就开始冒出火花，进而起火，惊动警方和民防部队到场。

被告求情时说，去年9月丢了工作后，担任送餐员直到发生这次事件，三个月前才开工，目前刚完成新工作的试用期。

法官最后判他罚款3000元。