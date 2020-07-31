新加坡与中国将合作研发冠病疫苗、诊断与治疗方法

（早报讯）我国副总理王瑞杰与中国副总理韩正通电话，双方同意将对抗冠病与公共卫生合作，纳入到新中双边合作联合委员会（JCBC）的议程。

根据外交部文告，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天与韩正通电话，两人重申加强合作对抗冠病疫情的重要性，并同意拓展在公共卫生领域的合作。这将是新中两国在JCBC框架下的新合作领域。

JCBC是新中两国最高级别的制度化合作机制，由王瑞杰和韩正担任联合主席。

外交部文告阐明，新中对抗冠病疫情的合作，将包括诊断、疫苗和治疗方法的研发。

韩正与王瑞杰重申，确保全球可获得疫苗至关重要，并为疫情期间两国相互提供的支持和援助表示感谢。

两名副总理也同意，应加强新中之间以及与全球在供应链、金融、基础设施和航空等方面的互联互通。这将确保货物、人员和投资流通，促进经济复苏。

新中今年庆祝建交30周年。王瑞杰和韩正在通话中也对疫情下，两国多个重点双边项目继续取得进展表示欢迎，包括两国政府间和国家级项目，以及在一带一路倡议下的合作。

韩正并就7月10日新加坡大选的成绩向王瑞杰表示祝贺，王瑞杰对此表示感谢。

王瑞杰也欢迎韩正在疫情条件许可时到访新加坡，出席新中双边合作联合委员会会议。