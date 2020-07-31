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新加坡与中国将合作研发冠病疫苗、诊断与治疗方法

文 / 蓝云舟

发布 / 2020年7月31日 5:55 PM

新中同意把公共卫生领域合作纳入新中双边合作联合委员会合作框架，并致力发展冠病诊断方法、疫苗研发和治疗方法。（路透社）

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（早报讯）我国副总理王瑞杰与中国副总理韩正通电话，双方同意将对抗冠病与公共卫生合作，纳入到新中双边合作联合委员会（JCBC）的议程。

根据外交部文告，副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰今天与韩正通电话，两人重申加强合作对抗冠病疫情的重要性，并同意拓展在公共卫生领域的合作。这将是新中两国在JCBC框架下的新合作领域。

JCBC是新中两国最高级别的制度化合作机制，由王瑞杰和韩正担任联合主席。

外交部文告阐明，新中对抗冠病疫情的合作，将包括诊断、疫苗和治疗方法的研发。

韩正与王瑞杰重申，确保全球可获得疫苗至关重要，并为疫情期间两国相互提供的支持和援助表示感谢。

两名副总理也同意，应加强新中之间以及与全球在供应链、金融、基础设施和航空等方面的互联互通。这将确保货物、人员和投资流通，促进经济复苏。

新中今年庆祝建交30周年。王瑞杰和韩正在通话中也对疫情下，两国多个重点双边项目继续取得进展表示欢迎，包括两国政府间和国家级项目，以及在一带一路倡议下的合作。

韩正并就7月10日新加坡大选的成绩向王瑞杰表示祝贺，王瑞杰对此表示感谢。

王瑞杰也欢迎韩正在疫情条件许可时到访新加坡，出席新中双边合作联合委员会会议。

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