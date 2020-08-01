没保持安全距离 群聚赏鸟 警查30人

（早报讯）在大巴窑“观鸟角落”群聚赏鸟，涉及违反安全距离，警方到场后，共30人受查。

有居民通报《新明日报》，指昨天中午12时许下楼散步时，发现近30名爱鸟人士出现在位于大巴窑4巷第95座组屋附近的“观鸟角落”，一些人坐在椅子上聊天，并没保持安全距离，有几名警察到场调查。

他表示，爱鸟人士多数是阿叔，每逢周末就会出现。“昨日刚好是公共假日，许多人不约而同的来此赏鸟。”

据观察，“观鸟角落”设立在组屋区中心，附近还有咖啡店。

该角落有许多挂鸟笼的铁架和240个铁钩，供爱鸟人士赏鸟。

不愿具名的咖啡店头手表示，疫情之前，每天都有很多人提着鸟笼来，自阻断措施实施后，就变得冷冷清清。但随着逐步解封，爱鸟人士也陆续归来，上周开始便有聚集现象，特别在周末期间更严重。

她指出，他们一大早来，会一直待到中午，有时会忽视安全距离。

来此观鸟的法兹利（38岁，宠物管理员）表示，警方到场后有查看了一些人的身份证，自己赏鸟时会保持安全距离，毕竟疫情还未结束，加上赏鸟的通常都是年长人士，还不能掉以轻心。

警方受询时表示，年龄介于35岁到76岁的29名男子和1印尼籍女子，因涉嫌违反冠病19（临时措施）法令2020，目前正接受调查。

警方劝涉事者保持安全距离，他们随后也被劝离。