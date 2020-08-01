公路上飙车肇祸 2‘飞车手’被捕

（早报讯）两男涉嫌在路上飙车，其中一人在高速公路与小货车相撞，导致货车侧翻冲入草丛。两男前天在危险驾驶罪名下被捕。

《新明日报》昨日报道，车祸发生在7月29日晚上9时06分，地点在中央高速公路（CTE）朝往实里达快速公路（SLE）的路段。

网上流传的数段涉及该车祸的视频，其中一段48秒的视频显示，一辆行驶中的轿车拍摄到后方突然有两辆车快速驶过。两辆车快速切换车道，从左边车道切入中间车道，之后又切回左边车道，过程惊险万分。

另一段1分07秒长的视频则显示，其中一轿车相信随后与另一辆小货车相撞。视频画面显示，小货车侧翻倒在路旁的草丛。一名女子坐在路旁，一手按压着额头，额头流了不少血。

画面也显示，两名男子在路旁对峙，一名身穿黑色T恤的男子显得非常气愤，背心男则频频向他道歉。不过，身穿黑色T恤的男子似乎不接受道歉，背心男则努力尝试安抚，说：“对不起，我们稍后再谈。”

警方昨天傍晚发文告表示，两名30岁和40岁男子涉及危险驾驶，前天被逮捕。

警方表示，车祸涉及一辆轿车及一辆小货车。一名38岁的货车男司机以及25岁的女乘客，随后被送往邱德拔医院接受治疗。初步调查显示，车祸发生前，两辆轿车在中央高速公路路段危险驾驶，警方随后逮捕两名轿车司机。警方目前已扣押两辆轿车，两名司机的驾照也暂时被吊销。案件仍在进行中。