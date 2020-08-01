勿洛码头 男子钓获80公斤魔鬼鱼

（早报讯）长周末当前，闲来没事做，男子来到勿洛码头垂钓，意外钓起一尾80公斤重巨型魔鬼鱼！

近期疫情得控，不少活动逐步解封，这名爱好垂钓的男子难忍钓鱼瘾，趁着长周末开始之际，约了好友在星期四晚到勿洛码头垂钓。他万万没想到，志在打发时间的小垂钓，最后竟让他累到不行，前后用了足足三小时，好不容易才钓起一尾重达80公斤的魔鬼鱼。

事发发生在前天傍晚。男子下午约5点半到达码头，观察水位及准备好鱼饵后，便气定神闲地开始钓鱼。

男子在博客中回忆，起初魔鬼鱼上钩时，他不以为意。

“当时我还在和朋友聊天，起初当看到我的钓竿前部有点弯曲时，我还以为是被海草勾住。”

直到钓竿第二次变弯曲，男子才惊觉有大鱼上钩。他说，鱼线很快的被扯入水中，他赶忙试着将鱼线收回，但无奈上钩的鱼儿太重，让男子无计可施。

几番挣扎，男子始终无法把鱼线收回，就在他想放弃时，下方鱼儿突然停止挣扎，他于是捉准时机开始收线。

据现场一段视频显示，当时天空已有些暗色，男子还在和魔鬼鱼僵持，几次用足力气才能将鱼线收回少许。

现场已有不少垂钓爱好者闻讯，放下手中活动聚集过来，都希望能亲眼见证大鱼上岸一幕。

男子几番使力后，有些力竭，最终只得和周围的几个朋友轮番上阵，用“车轮战”的方式在晚上10点左右把魔鬼鱼拉出水面。

随后在八名男子合力下，使用四只钩杆才将魔鬼鱼拖上岸来。

魔鬼鱼上岸后，男子打趣的坐在魔鬼鱼旁边，整个魔鬼鱼的体积比坐住的男子还要大个。

男子称，他自上个世纪80年代开始就热衷钓鱼，还有自己专门的钓鱼网站，这次的魔鬼鱼经历也被上传网站。

网站也提到，因为钓上来的魔鬼鱼体积过大，大家最终不得不将魔鬼鱼分割开来，一一称测重量，整条鱼重80公斤。

分好的魔鬼鱼也送给在场几位好友共享。