李显龙总理：无论支持或反对 行动党议员应坦诚谏言

（早报讯）无论是支持或反对政府政策，人民行动党议员都应在国会上坦率地表达观点。新一届国会将迎来更多反对党议员，也正式任命了反对党领袖，李显龙总理提醒行动党议员应做好准备与反对党议员对话，就他们的言论寻求澄清并检视他们的想法。

李总理也是行动党秘书长。他今天以总理身份写信给全体行动党议员，表示他已要求国会议长给予所有议员，尤其是新任议员，充分的发言机会和空间。

第14届国会将在本月24月开幕，哈莉玛总统届时代表政府发表政府施政方针，之后由议员针对施政方针展开辩论。李总理说，这是本届议员首次在国会发言的机会，之后的政府财政预算案和拨款委员会辩论，他也希望所有议员能踊跃发言。

本届大选，工人党拿下10个议席，工人党秘书长毕丹星也因此正式成为国会反对党领袖。李总理预料，国会将迎来更尖锐的提问与辩论。他呼吁行动党议员在辩论中，抱持坚定的信念畅所欲言，不要回避激烈的讨论，而是有力地捍卫自己的论点。但他提醒，议员应保持判断力，不要过火，沦为在国会上表演。

按照惯例，李总理在每届大选后会向行动党全体议员发出操行守则，并向媒体公开这封信函，以便民众知道行动党政府对其议员的高要求。

李总理在信中重申，诚信、正直和廉洁是行动党的基本价值，决不能忘记它们的重要性。他指出，行动党在刚落幕的大选中，赢得93个议席中的83席，总得票率是61.2％，显示人民赞同行动党在上个政府任期中所做的，并赋予了明确委托。

“现在，我们必须与新加坡人合作，以控制冠病疫情，保住工作与生计，并确保每个人都能安全渡过这个难关。”

李总理也提醒行动党议员在胜利中保持谦卑，谨记他们身为议员，是人民公仆，而非主人。他们必须认真倾听国人的心声，帮助他们解决迫在眉睫的需求，并向政府传达他们的担忧和愿望。