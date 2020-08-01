新马绿色通道和周期通勤安排详情公布

（早报讯）我国和马来西亚之间的互惠绿色通道和周期性通勤安排详情今天公布，公众可以访问https://safetravel.ica.gov.sg/malaysia/overview查询有关细节。

互惠绿色通道（Reciprocal Green Lane）允许两国之间必要的商务和公务跨境旅行，以及让跨境者逗留不超过14天。

互惠绿色通道仅适用于国家领袖、外交官，以及须就非常敏感的商业安排进行谈判的企业高管。

有意通过这个安排跨境的新马居民须在出发地和目的地接受冠病聚合酶链反应拭子检测（COVID-19 PCR test），并在检测结果出炉前接受隔离。

跨境者通过检测后也须遵守事先呈报的行程。马国居民也须在我国境内逗留时，下载及使用“合力追踪”（Trace Together）手机应用。

周期性通勤安排（Periodic Commuting Arrangement）则允许持长期证件的新加坡和马国居民，在彼岸工作至少三个月后，申请短期回乡，过后再回返工作所在国至少三个月。

通过这个安排跨境的新马居民须履行居家通知，并在完成居家通知时接受拭子检测。

这两项通关安排需由雇主或者接待的政府机构提出，申请将于8月10日开放，成功申请者最快可在8月17日通关。