警方推介新一代快速应急警车

（早报讯）新加坡警察部队推介新一代快速应急警车（Fast Response Car），以高智能和高安全性作为设计重点，通过科技提升警车效率的同时也进一步保障警员的安全。

这款新警车是警察部队与内政科技局（HTX）合作研发的项目，采用韩国汽车品牌现代（Hyundai）的运动休旅车，车上有多个摄像镜头拍下的360度视频，视频将会同步发送到警察行动指挥中心，让指挥官可以掌握案发现场的情况以作出部署。

此外，警车相机具有自动扫描车牌功能，可以在系统中快速查询相机拍到的车牌，一旦发现被通缉的车子，就会通过车上的小屏幕通知警员。

警车上的小屏幕是一个综合仪表板（Integrated Vihicular Dashboard），让警员可以通过触屏控制车上的各种智能系统。

新警车后车厢安装了无线射频识别技术（RFID），可以自动检查车厢内的装备，让警员出勤时不必再逐一检查车上的设备是否齐全。

除了各种高科技的智能装置，新警车后车座的拘留者空间则在于保障警员执行任务时的安全性。首先是通过板子把嫌犯和驾车警员安全隔开，三点式（three- point）安全带装置则让警员无需俯身为嫌犯绑安全带，这可以避免警员可能被失控嫌犯袭击。

此外，拘留者空间的座位不是一般沙发坐垫，而是采用硬板设计，那么嫌犯在车上呕吐或大小便失禁时可以更容易清理。

新一代快速应急警车其他新功能还包括可在黑暗地点使用的照明设备、公众警报系统可以发出低频率轰鸣震动、部分新警车将备有干扰无人机设置等。

目前已有七辆新一代快速应急警车投入运作，一直到2024年会陆续推出约300辆新警车取代旧款警车。