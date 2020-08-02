六架F-15SG战机将在国庆日环岛带来“团结之吼”表演

（早报讯）今年国庆庆典飞行表演将首次走入邻里，届时六架F- 15SG战机将带来“团结之吼”，先是以三角队形飞过政府大厦前大草场后，再飞过本地八间医院的上空，向医护人员和前线工作者致敬。战机随后保持队形绕岛三圈，让守在家中的国人也能感受国庆氛围。

往年国庆飞行表演主要集中在主会场政府大厦前大草场或浮动舞台上空，战斗机以整齐队形飞过，备受观众瞩目。今年庆典将会首次进行全岛空中致敬环节，通过飞行表演向坚守岗位的医护人员和前线工作者致敬，也将国庆的气氛带入家家户户。

国庆日早上10时45分，六架战机将以三角队形先飞越政府大厦前大草场，然后飞过全岛八家医院：陈笃生医院、盛港综合医院、樟宜综合医院、邱德拔医院、黄廷方综合医院、国大医院、亚历山大医院、新加坡中央医院。战机随后会飞入邻里，绕岛三圈，让公众在家中也能听到和看到战机，感受“团结之吼”。

空军参与副主席兼飞行表演指挥陈文锋中校（46岁）介绍，这是空军部队有史以来最长的飞行表演之一，整个表演将历时30分钟，飞行总长则达到315公里。他说：“飞行员都习惯在队形中长时间飞行，接受严格训练，所以最大挑战要考虑到天气，确保每个环节在时间上都能相互配合。”

筹委会鼓励公众在家中拍下战机身影，上传至社交媒体，并附上“#NDP2020”和“#TogetherStrongerSG”标语，以及对医护人员和前线工作者的感谢语。

（视频由2020国庆庆典筹委会提供）