青年缓刑期再偷拍 监16周上诉被驳回

（早报讯）22岁青年声称服役时压力大，靠偷拍女生裙底减压，首次被逮着后不知悔改，竟然在缓刑监视期间重犯。青年今早（8月3日）上诉要求别判他入狱，但被高庭法官驳回，须坐牢16周。

《联合晚报》早前报道，被告林佳俊在2018年11月8日因偷拍11个裙底视频，被判缓刑监视21个月。岂料，他在被治罪三周后重犯，再次偷拍并被逮着。

被告过后被控19项侮辱女性尊严的控状，今年1月在国家法院认罪和被判坐牢16周。他不服所判，今早通过律师上诉至高庭，要求法官判他缓刑监视就好。

庭上揭露，目前22岁的被告案发时是一名前国民服役人员，他声称在服役期间倍感压力，因此才想到要通过偷拍来舒缓压力。

根据案情，2018年11月29日下午2时15分，被告在唐城坊的大创（Daiso）百货内，趁一名女子在选购物品时，蹲下身子用手机偷拍女子裙底。他的可疑行径被一名在场的男子发现，警方随后在被告手机内搜出19个偷拍视频，这些视频都是在两个小时内拍下。

代表律师今早进行上诉陈词时指出，被告第二次犯案时仍未接受心理辅导，如今他已完成治疗，明白偷拍不是适当疏解压力的方法。他已知错和下定决心痛改前非，并且承诺不会重犯。

高庭法官施奇恩今早宣判时指出，被告确实采取了实际行动来改造自己，但他是在第二次被逮着后才这么做。法官认为，被告已不适合接受缓刑监视，16周监刑是适当的刑罚。（人名译音）