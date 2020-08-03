今年国庆上将举行舰队敬礼仪式

（早报讯）舰队敬礼仪式暌违20年后，将于今年国庆典礼上再次亮相，除了向全体国人致敬，更展现出海事机构在捍卫我国海域与海上运输安全的决心。

今年的舰队敬礼仪式将在国庆日早上10点50分举行，来自海军部队、警察海岸卫队、民防部队，和海事及港务管理局的13艘船舰，将依序驶过滨海南海域，仪式将历时约25分钟，涵盖距离约四公里。届时，船舰将距离海岸约一公里，公众可到滨海堤坝或滨海南码头，或通过电视直播目睹舰队的风采。

舰队分成两队，主要队伍展示海事机构应对危机时的决心，由海军部队的登陆舰努力号、威武级护卫舰坚信号、导弹驱遣快舰勇猛号、巡海防卫舰无惧号、警察海岸卫队的PH级海岸巡逻艇、民防部队的红旗鱼重型消防船和红蝠鲼重型拯救船、以及海事及港务管理局的1号巡逻艇和Discovery水文测量船组成。

海军的特勤快艇和中型作战艇、警察海岸卫队的PT级警艇，和民防部队白旗鱼迅速反应消防船艇则组成快艇队伍，它们会先与主要队伍平行，再进行超越，以展现海事机构如何迅速应对海上事故。所有船舰也将在抵达终点前鸣笛15秒，以象征海事机构的齐心协力，并呼吁国人要团结一致。

舰队敬礼仪式上一次亮相国庆典是在2000年，由时任总理吴作栋主持。舰队敬礼工作小组指挥官吴丹中校（39岁）表示，今年举行的舰队敬礼仪别具意义，展示前线海事机构在应对冠病疫情时，确保海上运输通道的开放，以及我国能继续获得资源补给的决心。