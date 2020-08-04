狂汉三楼抛物 邻居吓到报警

（早报讯）31岁男子突然狂性大发，把屋内28件物品从三楼厨房窗口往外扔，包括风扇、床单、椅子等，楼下邻居担心有路人会被砸伤，吓得连忙报警。

这起事故发生在星期六（8月1日）中午约12时52分，地点在裕廊东32街第315座组屋。31岁的谭志水（音译）来自马来西亚，他昨天被控上法庭，面对一项鲁莽行事危害他人生命安全的罪名。

控状显示，被告当天将28样物品，从三楼住家单位丢下楼，行为危害其他人的性命。

根据控状列出被他丢下楼的物品，包括白色塑料椅子、装有约72新元的塑料袋、站立式电风扇、床单、被子和衣物等。

记者昨晚走访现场了解情况，不愿具名的二楼女居民（50来岁）受访说，事发当天，频频听到楼下传来巨响。“我清晨起床就听到声音，往窗外一看，发现很多东西被扔下楼。”

当时她不以为意，出门买东西，约中午回到家时，发现被扔到地上的东西变多了。

据她形容，这些被扔下楼的东西落在平时人来人往的地方。“我真的很担心如果有人走过，会被东西砸中，女儿也担心如此，最后女儿就报警了。”警方到场后，逮捕肇事男子。

鲁莽控状如果罪名成立，可能面对监禁最长半年、罚款最多2500元或两者兼施的刑罚。

被告目前被还押心理卫生学院，案展本月17日过堂。