未遵守冠病安全措施 天灵老人院被吊销执照

（早报讯）本地一家老人院因违反执照条例，包括没有遵守冠病安全措施而遭撤销执照。

这家坐落于直落古楼的天灵老人院是在上周五（7月31日）被当局撤销执照。

卫生部接受《联合晚报》询时指出，天灵老人院屡次不遵守执照条例，“卫生部注意到自2019年5月以来，该老人院就有越来越多的违规行为，这促使我们加强了对它的监管。但是，在随后的检查中，许多不符合要求的事项仍未解决。”

此外，当局今年还注意到，天灵老人院违反了一些有关冠病疫情的防范措施。而这些措施都是为了保护其职员和住户安全而必须采取的。

卫生部说，为了支持和协助他们，当局至少四次协助借调专业人员到这家拥有70个床位的老人院，以帮助加强临床监督、护理程序和操作。同时，更是为解决违规措施提供指导。“尽管提供了帮助，我们仍继续发现该院在护理标准方面的失误，使住户的福利和安全受到威胁。老人院宣称的很大一部分改进措施都未能持续。”

另一方面，当局也提到，护联中心已帮助受影响的住户和看护者，安排可替代的照料方式。截至目前，天灵老人院中的所有住户都已被妥善安排，这包括将他们安置在其他老人院。当局和护联中心也一起协助受影响的员工到其他老人院就业。

当局也告知天灵老人院，若能遵守执照条例，将来也可能申请到新的执照来重新进行管理和运营。