疑男健身教练伸咸猪手 女教练拍下画面

（早报讯）疑男健身教练行为不检，女教练用手机拍视频，揭发对方“咸猪手”的恶行。

这起事件发生于7月31日早上11时至12时之间，地点是Apeiro Performance健身房内。涉事的男教练是一名自由健身教练，并不是Apeiro Performance健身房的职员。

网上近日流传一段贴文，指一名女郎在健身房被这名男教练袭臀，全程被拍下。

记者联系上拍下视频的女健身教练罗佩诗，她受访时表示，大约两周前，她和其他教练就开始发现男教练的行为不检。由于不清楚两人是否是情侣关系，因此并没有采取任何行动。

直到7月31日早上，罗佩诗教课时，决定把手机放在一旁，对着这名男教练拍摄视频。“当时我在教课，没有留意他的行为，之后查看手机，才发现他的恶行。这种肢体接触是不寻常的，也非常不专业。”

罗佩诗表示，她之后联系这名女学员了解情况，发现对方也为此感到不舒服，只是担心把事情闹大，因此默默忍受。

“这名女学员说，这是她首次聘请健身教练，她也多次告诉对方不要碰她的臀部，但对方却称以‘检查肌肉’为借口，继续伸出咸猪手。”

罗佩诗表示，虽然女生最后没有报警，但允许自己分享视频，希望让更多人知道这样的行为不应该被容忍。

健身中心严重看待此事，涉事健身教练已遭停职。

罗佩诗表示，事发后Apeiro Performance健身中心已禁止涉事男教练到健身房教课，而受害人也已停课。

Apeiro Performance健身中心昨天（8月3日）则发出声明，表示获悉一名自由健身教练的行为不检。健身中心说，虽然这名女郎并不是该健身中心的学员，但已对这名男教练采取行动。

“我们不会容忍这种行为。我们希望能打造一个良好环境，让所有教练和学员在运动时，都不会感到被侵犯或骚扰。”