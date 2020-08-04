美国加州“苹果野火”蔓延超万公顷 8000名居民被迫撤离

（早报讯）截至当地时间3日下午，在美国加利福尼亚州河滨县和圣贝纳迪诺县境内蔓延的“苹果野火”燃烧面积已超过1万公顷，约8000名居民被迫撤离家园。

这场被命名为“苹果大火”的野火7月31日在洛杉矶以东约120公里处的“苹果树巷”附近燃起，截至8月3日过火面积超过1万公顷，只有5%火势得到控制。已有近8000居民从圣贝纳迪诺县约2500座房屋中撤离。消防部门发言人说，疏散中心设在当地酒店和学校。所有疏散中心将执行预防冠病传播的相关措施。

美国有线电视新闻网报道称，消防部门面临多种困难。圣贝纳迪诺国家森林公园的火警信息官考克斯表示，地形是消防员们面临的最大困难。考克斯说：“我们的地形极其陡峭崎岖。我们有许多不同的排水系统，它们交汇在一起，产生不同风型的漏斗效应，使火势更加不稳定。”她补充说，该地非常茂密的灌木丛也是野火肆虐的原因之一。另外，消防官员说，低湿度和高温度加剧了火势蔓延。

加州消防局官员表示，“苹果野火”是由一辆故障柴油汽车排出的废气引发的，“多名独立证人以及实物证据”证明了这一点。气候专家说，加州大片地区刚刚经历了有史以来最干旱的冬季之一，该州部分地区今年可能会迎来残酷的野火季。