阻断期间约骑电板车遇警逃散 12青年全落网被控

（早报讯）不顾阻断措施，12名青年相约凌晨骑电板车在滨海湾一带高速飞驰，途中遭一名警员拦截，12人竟为了拒捕而分道扬镳，朝不同的路线扬长而去，警员最终仍成功逮捕其中一人，进而追查到11人下落。

12名年龄介于19岁至25岁的八男四女随后全被控上庭。其中，20岁的法德尔·艾哈迈德面对两项抵触冠病19（临时措施）法令，控方以其中一项提控，余项交由法官下判时一并考虑。他认罪后，昨天（8月4日）被判罚款1500元。

根据案情，4月22日清晨5时33分，巡逻的警员发现被告没有合理理由离开住家，跑到一个楼梯间与不同住的人聚会，因此被警方调查。

三天后，他又在凌晨1时，与另外11名朋友在滨海湾一带的海湾舫（Bayfront）相约见面后，决定骑电动踏板车到花柏山（Mount Faber）。

途中，他们行经立达路下段（Lower Delta Road）时，被一名警员和拦截他们，他们拒捕并朝不同方向飞驰而去。

警员奋力追捕，逮住其中一人，之后确认其余11人的身份，包括丹尼萨夫达（19岁）、胡赛因（23岁）和伊扎蒂（25岁），最终将他们绳之于法。

调查显示，其中四人在案发后，又于4月28日凌晨4时40分，到勿洛蓄水池一带的组屋住家聚会。

庭上揭露，被告是其中一名试图逃役的人。

除了被告，胡赛因和伊扎蒂早前已各被判罚款1000元。其他人的案件则仍在审理。