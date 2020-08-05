疑神龛电线走电 烈火烧毁组屋底层乐龄角落

（早报讯）疑神龛上的电线走电起火，宏茂桥大牌105号的乐龄角落被烈火烧毁，天花板和墙壁被熏黑，连地板瓷砖也被烧裂，情况骇人。

熊熊烈火把神龛吞噬。（取自面簿）

这起火患发生在上周六（1日）上午11时15分左右，地点是宏茂桥4道第105座组屋底层，属于哥本峇鲁岭居民委员会乐龄俱乐部的活动角落。

有公众拍下视频后，昨天下午上载到社交媒体。记者过后走访现场，受访的居民都表示，这个乐龄角落是附近许多街坊的聚集地，但因疫情后无法聚集，事发时没有人在现场。

搬来该座组屋近五年的陈姓居民（88岁）说，事发时他和妻子及孙女在家，他看到自己二楼住家的门前和厨房窗户有黑烟窜上来，一开始还以为有人在烧金纸，后来烧焦味越来越重，才发现是楼下失火。

居民林益鸣（32岁，教育工作者）则说，他当时到附近的咖啡店打包午餐，结果回来时看到组屋底层角落失火。“火势很快蔓延开来，几乎吞噬乐龄角落。

据观察，失火现场事后被封锁起来，但天花板和墙壁都被熏黑，部分地板也裂开来，可见当时火势颇大。现场有居民传说，疑似摆放在角落的神龛电线不知何故起火，结果火势蔓延到摆放在神龛旁的电视及其他物品。

民防部队受询时表示，当局接到通报抵达现场后，使用两个空气压缩泡沫包和一个灭火器将火势扑灭。初步调查显示，火患涉及乐龄角落的神龛，以及摆放在角落内的其他物品。

发言人表示，没有人在这起火患中受伤，调查仍在进行中。