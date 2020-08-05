迷恋已婚少妇跟踪骚扰八个月 技术员坐牢19周

（早报讯）技术人员探访祖母时，遇见11年前就对她一见钟情的女郎，随后跟踪以及制造假面簿账号，骚扰和威胁女郎。

被告是莫哈默沙立扎（37岁，技术人员），他抵触防止骚扰法令和影片法令的罪行。受害者是38岁的女郎。

案情显示，受害者是在2009年搬到被告祖母单位所在的同座。被告在探访祖母时，注意到受害者，觉得她相当吸引人，情不自禁就爱上了她。被告称曾尝试得到她的注意，但未成功，受害者则不知道被告的身份。

2016年到2017年间，被告发现受害的名字后，制造了多个假面簿账号加她为好友。他还用受害者的资料设立账号，添加受害者和她丈夫，不过邀请都遭拒。

此外，被告还发面簿简讯进行骚扰，使用露骨的字眼声称她有受害者的照片，同时要求要受害者和他发生性关系，威胁她不回应是“犯下巨大的错误”。

被告也将一张受害者上车和一张红色内裤的照片传给她，指他每天看着照片手淫，让受害者相信内裤就是她的，受害者因此感到自己被威胁和骚扰，最终报警。

在调查期间，被告电脑也被发现有732个不雅视频，被告坦承他是从色情网站下载。

法官表示，被告的跟踪行径长达8个月，也有高度预谋干案和策划因素，最终判被告坐牢19周。（人名译音）