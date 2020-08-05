闹离婚利用子女对付夫 妻判监因患癌改罚款

（早报讯）夫妇闹离婚，妻子将孩子当棋子对付丈夫，挑拨离间，被指藐视法庭而判监1周。她不满裁决上诉，三司庭考虑到妻子患第4期乳癌，不适合坐牢，改判她罚款5000元。

这对怨偶在1998年6月6日结婚，育有16岁女儿和10岁儿子。

妻子以丈夫行为不合理，在2016年申请离婚，两人为孩子照顾与看管权、婚姻资产分配、以及赡养费闹上法庭。

丈夫则反指妻子与一名“治疗师”搞外遇，但法官最后因证据不足，驳回丈夫的指控。

不过，两人对簿公堂之际，妻子却与“情夫”让两个孩子加入离婚战场，挑拨离间丈夫与孩子的关系，包括女儿于去年六七月，在社交媒体上称她与弟弟被父亲性侵，还在母亲的陪伴下接受媒体访问。

这些子虚乌有的指控导致丈夫名声受损，还接到恐吓电话，而高庭法官认为，两名孩子的指控，与妻子宣誓书内容相似，怀疑对方让孩子接触和阅读法庭文件，违反了庭令，行为有藐视法庭之嫌，最后判她坐牢一周。

妻子不满裁决而上诉，三司庭日前发出判词指出，妻子把孩子当成棋子，攻击丈夫，两败俱伤也在所不惜。

三司庭同意高庭法官所说，即妻子已经成功荼毒孩子的思维，“情夫”更是推波助澜，导致父子女间的关系几乎无法修补。

有鉴于此，三司庭驳回妻子的上诉，不过考虑到对方患第4期乳癌，不适合坐牢，因此法外开恩，采取人道做法，免她监禁，判她罚款5000元。