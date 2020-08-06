三款产品含违禁成分 卫生科学局下令停售

（早报讯）两款标榜可消脂减肥、以及一款作为糖果销售的产品被查出含有违禁成分，卫生科学局已下令所有商家停售这些产品。

卫生科学局今午（8月6日）发文告说，这三款产品是“Coco Curv”、“Choco Fit”，以及“Hamer Candy”。前两种含有违禁成分西布曲明（sibutramine），第三种则是壮阳药他达那非（Tadalafil）的类缘物。

文告指出，零售商将“Coco Curv”标榜为可消脂、促进新陈代谢和控制食欲的减肥产品，有公众在购买后对产品起疑并向该局举报。

卫生科学局在调查过程中发现另一个类似产品“Choco Fit”，经检验后发现这两款产品含有违禁成分西布曲明，这种减肥药在2010年因可造成心脏病或中风等严重副作用而被禁。

“Hamer Candy”则作为糖果出售，但有消费者发现，该产品含有去甲他达拉非（Nortadalafil），该成分是壮阳药的类缘物，不当服用可能会导致心脏病、中风、低血压等副作用。

这三款产品之前在网络购物平台Shopee和Qoo10，以及社交媒体平台面簿和Instagram出售，卫生科学局已警告商家并下令他们禁售这些产品。该局也吁请公众，不要购买或服用这三款产品，若服用后感到不适应征询医生意见。