走私256公斤私烟 七旬汉监26个月罚350万

（早报讯）七旬汉参与走私、买卖256公斤私烟被捕，判监26个月，罚款超过350万元。

72岁的被告郭顺财（译音）今年4月接获判决后不服上诉。

根据控方陈述，关税局人员于2018年3月9日上午接获线报后展开执法行动，期间从樟宜南1街发现怀疑运载私烟的卡车后，尾随卡车到裕廊东24街第251座附近的停车场。

被告与王姓卡车司机在这个停车场碰面时被捕，他曾告诉执法人员自己是来“买香烟”的。

关税局人员在卡车内发现了13个帆布袋和19个纸皮箱，里面藏有漏税烟。

随后经点算，这批被查获的私烟超过1000条，总重量约256公斤。

被告郭顺财一度辩称，事发当天准备向卡车司机购买50条香烟，但私烟还没到手就当场被捕了。

不过，卡车司机供证时却表示，自己经中间人介绍认识被告“郭叔”时，就是为了做私烟交易。

他还表示，两人结识后，被告还为自己和一名“老板”牵线，好让日后这名老板能通过被告交代一些“送货”的工作。

卡车司机也说，被告负责通知买私烟的顾客收货，也向这些顾客收钱，还负责给自己指示以及出钱让他租运货的卡车。

卡车司机透露，自己每运送一箱含50条私烟的货物，被告会付他25元酬劳。

虽然被告郭顺财的代表律师曾辩称，他并没被发现在交易中有实质参与，但法官下判时认为，除了参与走私运输的人之外，有意识安排、协助走私，也算是涉及其中。

郭顺财被判26个月监禁以及351万7695元罚款。罚款可以18个月监禁取代。