不满玛莎拉蒂突切入车道 马赛地打高灯惹怒对方

（早报讯）不满玛莎拉蒂突然切入车道，马赛地打高灯惹怒对方，玛莎拉蒂被指故意紧急刹车，司机还下车骂人。

面簿专页SG Road Vigilante日前上传了一段3分27秒的视频，并在贴文指出，一辆马赛地因不满玛莎拉蒂突然切入车道，向对方打高灯，结果惹怒对方，引发纠纷。

整个过程都被马赛地的行车记录器拍下，视频一开始可见，两辆轿车在交通灯转绿后，先是同步行驶，白色玛莎拉蒂接着突然从右边车道出现，开了信号灯后就马上切入马赛地行驶的左边车道。

马赛地因此打高灯表示不满，玛莎拉蒂被指故意紧急刹车，导致马赛地闪避不及而撞上去。

玛莎拉蒂司机和一对男女随后怒气冲冲地下车，开口爆粗，三人围着马赛地司机大骂，其中的女子还不断拿着手机进行拍摄。

视频中可听见，玛莎拉蒂司机咄咄逼人，指着车被撞的部分，要求马赛地司机下车谈话，对方没下车，并解释说：“你不能这样刹车的，不是这样讲话的，兄弟不要这样”。

结果这句话疑似再度惹怒玛莎拉蒂司机，他大声回应：“你不要说不是，你撞我的车就是你的错，不用再说了！”

双方僵持了数分钟后，最后玛莎拉蒂司机及乘客突然回到车上，猛踩油门扬长而去。

视频随后在网上疯传，引起大批网民热议，大多数网民都斥责玛莎拉蒂车主的行为，并提醒马赛地司机去报警。