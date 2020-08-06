不能申请周期性通勤安排 马国籍PR返马仍须隔离14天

（早报讯）新马周期性通勤安排只适用于要到邻国工作的员工入境，已成为新加坡永久居民的马来西亚人不能用这个渠道回国，他们回到马国后仍必须自费接受强制隔离14天。

我国移民与关卡局和马来西亚移民局早前公布互惠绿色通道和周期性通勤安排的详情，允许马国员工返新工作，安排将于8月10日中午开放申请。

不过，根据移民与关卡局网站近日更新的信息，持新加坡永居居民身份的马来西亚公民如果是要回马来西亚的话，是不能申请周期性通勤安排的。

人在新加坡，并持新加坡永久居民身份的马国公民如果希望回返马国，也不能申请周期性通勤安排，不过必须符遵守马国相关入境条例。

柔佛州士都兰区州议员曾茄恩也在面簿上表示，自己已向马国移民局查证，在本地工作的马来西亚公民仍须通过现有方式回国，并到隔离中心隔离14天。

马国高级部长兼国防部长依斯迈沙比里也在早前宣布，回国的马国人必须亲自承担隔离费用，14天的隔离费用的总额为2100令吉。

另一边，有合格入境许可证的新加坡永居居民，或是新加坡公民在回返我国时也无需提前申请。但他们在入境后都必须履行目前规定的14天居家通知令。

移民与关卡局也表示，周期性通勤安排只允许新加坡公司申请让马国员工返回新加坡工作，公司并不能申请让这些员工进入马来西亚。