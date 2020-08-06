工业区冒专业赌窟 仓库少东与10人被捕

（早报讯）兀兰工业区变非法赌窟，大白天也照赌不误！11名年轻男女被指聚集在万礼园搏杀，遭警方一网打尽，其中一人是仓库少东，而最年轻的聚赌者只有18岁。警方在现场起获各种赌具包括赌桌、筹码，现场犹如专业“小赌场”。

继上周六在三巴旺私宅赌窟逮捕11名非法聚赌的男子后，兀兰警署的警员昨天（8月5日）又在万礼园（Mandai Estate）捣破一个非法赌窟，10男1女因触犯公共赌馆法令当场被捕，他们的年龄介于18岁至29岁。

这群年轻人的聚赌地点是在该区一个工业大楼的仓库，记者今早走访现场，在赌窟附近工作的职员受访时指出，该单位曾是灯饰公司仓库，不过已经空置多时，一直到病毒阻断措施期间看到有年轻人出入，该仓库就逐渐“热闹”起来。

有受访者指出，其中一个被警员逮捕的年轻人，是该仓库业主的儿子。

王小姐（29岁）说：“大约两三个月前，我开始看到有几个人年轻人在该单位进进出出，他们穿着短裤拖鞋，看起来不像是来上班工作。”

其他受访者也指出，在阻断措施后回到公司上班，就开始发现该单位“有点不妥”，不管是白天或深夜都可以听到该单位传出的吵闹声。

不愿具名的六旬清洁工说：“他们一直把门关着，但还是可以听到里面传来年轻人激动的叫喊声，听起来就像是在赌博，不只是晚上，大白天也可以听到他们里面叫喊。”

除了触犯公共赌馆法令外，警方也在调查这11人是否违反安全距离措施。

根据公共赌馆法令（Common Gaming Houses Act），任何在公共场所聚赌者，若罪成可被判罚款高达5000元，或监禁不超过六个月，或两者兼施。