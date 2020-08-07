听见“离婚”失理智 怨妇恶作剧纵火监五月

（早报讯）一则提出离婚的语音让她失去理智，31岁妇女看着未熄灭的烟蒂不慎落在床褥上，看到床单烟燃烧，选择视而不见出门接女儿放学，给丈夫无声的“报复”，结果造成火患，20户组屋居民疏散。怨妇昨日因恶作剧纵火被判坐牢五个月。

这起火患发生在去年7月15日傍晚5时许，地点是勿洛北2街第128座组屋，失火单位的女屋主玛丽莎昨天承认恶作剧纵火罪，不顾逐渐燃烧的烟蒂出门，酿成一场火患。

案情揭露，被告和丈夫早前发生口角，大吵一架后丈夫便搬出去住，被告则带着和前夫生的8岁女儿仍住在事发单位内。

当天，被告独自在家，在中午12时35分左右收到丈夫传来的语音，说是要跟她离婚。被告心情瞬间坠入谷底，回话说会打包行李带着女儿离开。

心情低落的被告，在房内抽烟，约下午5时准备出门接女儿回家。出门前的最后一根烟，她抽完后在未熄灭的情况下，想要弹进主人房的厕所内，岂料却落在床褥上，逐渐冒烟，看似就要燃起熊熊火焰。

当时，床上还铺满女儿画画的纸张，被告见床单逐渐着火，清楚知道可能造成火患，可她却视若无睹，要报复提出离婚的丈夫，转身便出门到学校去接女儿。

10分钟后，有人致电民防求助，共20个单位的住户被迫疏散，直到下午5时43分才将火扑灭，所幸无人受伤。