骗女同学拍掀衣照 服役警员上诉得直刑期减

（早报讯）国民服役警员谎称正在调查更衣室偷拍案，骗女同学通过视讯掀衣露胸罩，被判坐牢3个月。法官今早（8月7日）以被告年纪轻，且在第一时间认罪等求情因素，将刑期减至10周。

被告是22岁的李严汉（译音），案发时是名国民服役警员，他面对一项欺骗控状。受害人是22岁的女郎，两人是小学同学，但毕业后一度失去联系。

案情显示，前年7月1日，被告被加入到一个受害人也在的聊天群组。隔天，被告主动私讯受害人，两人开始保持联系。

当天傍晚5时44分左右，被告向受害人谎称在调查一起更衣室偷拍案，要求受害人协助，让他通过视讯截取她身穿胸罩的图片，让他把图片当做诱饵上传网上论坛，引出罪犯。

被告苦苦哀求，称三名同事已出国，留他独自一人调查案件，受害人同情被告而答应帮忙。

受害人之后换上一件亮粉色的胸罩，及一件半透明的上衣。被告要求对方掀起上衣，露出胸罩与肩带，对受害人四面拍摄截图。

两人停止视讯后，受害人深感不安，向朋友说这件事，朋友劝她报警。被告认罪后被判监3个月，不过他认为刑罚过重，今早到高庭上诉。

被告的代表律师表示，被告没有预谋干案，加上受害者事发后不久就立即报案，因此所承受的精神创伤不比其他案例的受害者大。

不过，控方指被告以警员身份欺骗受害者，滥用受害者给予他的信任干案，要求法官驳回被告上诉。

法官最后以被告年纪轻，而且在第一时间认罪等求情因素，批准被告上诉，将刑期减至10周。