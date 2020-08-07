与印尼女歌手酒店会面 本地男歌手“顺手牵羊”偷走400元

（早报讯）上酒店讨论协助印尼歌手发展事业，本地一名歌手却趁对方不注意，偷走她的手提包里约400元现金。

在2007年摘下歌唱比赛冠军的本地流行歌手阿里夫阿兹（29岁）面对两项偷窃及一项杂项（公共秩序和滋扰）法令，控方以两项提控，余项由法官下判时纳入考量。

案情显示，被告在去年6月7日午夜12时，到Studio M酒店与一名印尼女歌手约见面聊天，谈论如何协助女歌手在印尼发展歌唱事业。事后，女歌手上楼休息，但把手提包放在酒店一楼，被告于是趁机打开手提包，偷走300新元及100万印尼盾（约94新元）。

女歌手醒来发现钱不翼而飞，打电话质问，被告坚决否认偷窃，但女歌手不信，隔日到警局报案。

被告之后承认偷窃，表示当时缺钱，便把印尼盾兑换成新元，事后他已归还女歌手的400元。

被告也在去年11月10日，于豪杰大厦买醉后大声嚷嚷，对一名陌生人比手画脚，周围有不少人开始劝架。这一幕被巡逻警员发现，要求被告冷静，被告离开后不久，又再次对路人大喊大叫，甚至踢了附近德士一脚，尾随在后的警员再度上前制止。被告没有理会，期间遇见熟人还与对方起争执，相互推搡大叫，最终遭警员逮捕。

控方指被告有偷窃记录，滥用女歌手的信任。

代表被告的高级律师穆仁理表示，据医疗报告，被告改造的可能性高，被告也因为患心理疾病导致他犯案，医生认为被告应该接受治疗。

控方同意，但表示具体病状仍待心理卫生学院的医生进行评估，事后将提呈强制性治疗报道，看被告是否适合。法官将案展至9月14日下判。