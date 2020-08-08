疑刹车器失灵 休旅车连撞五电单车再撞树

（早报讯）疑刹车器失灵，休旅车失控撞倒五辆电单车后，再撞上路旁一棵大树，才被挡住冲势停下来。当时路上人来人往，幸好休旅车失控时，没有撞到行人。

意外发生于昨晚傍晚6点11分左右，地点是达曼裕廊巴刹与熟食中心附近永升路往永安路方向。一辆褐色休旅车不知何故失控，撞倒停在路边的五辆电单车后冲势不减，继续撞向旁边一棵大树，“碰”一声巨响后才终于停下。

其中一名电单车骑士约傍晚6点左右将电单车停放好后，到熟食中心用晚餐。大约十分钟后，他突然听见一声巨响，抬头一看，一辆休旅车撞上大树，地点正好是电单车停放处附近。他赶紧上前查看，发现果然自己的电单车已经遭殃了。

从现场照片中可看出，五辆并排停在路边的电单车像骨牌一样被撞倒，而褐色休旅车则冲上路堤并撞树，车头凹陷，树干嵌在车头里，车前盖则微微翘起。电单车上的一些小物件如头盔、零件等也散落一地，但除此之外车子的损毁程度看似并不严重。

知情人士透露，当时休旅车从附近一个多层停车场开下来，行驶到楼下时，不知为何突然无法刹车，休旅车以极快的速度向前冲，因而失控撞向路旁。

这名不愿具名的受访者说：“这个巴刹傍晚非常热闹，当时因为是晚餐时间，其实周围人很多，在人来人往的情况下，没有撞到人其实已经非常幸运了。”

警方受询时表示，昨天傍晚6点11分接获报案，永升路前往永安路一辆车子与五辆电单车发生意外，但所幸无人受伤。案件正在调查中。