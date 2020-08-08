没去接女童下课 女佣疑15楼坠死

（早报讯）女童托儿所下课后，平时带她回家的女佣不见踪影，老师拨电通知女童母亲，后者赶回家时惊见26岁女佣不知何故，疑从15楼坠楼身亡。

这起事件发生在昨天（7日）傍晚约6时零4分，于盛港东大道第279C座组屋。据了解，女佣为住在该座组屋的一家四口工作。

记者今早走访现场，居民叶先生（40岁，机械工程师）说，妻子昨天下班回家时，看到警察在组屋楼下草坪拉起封锁线，才发现有人坠楼。

他说：“据了解，坠楼的是一名女佣。我的妻子认识女佣的雇主，据女雇主说，昨天傍晚她的小女儿在托儿所等女佣带她回家，却迟迟没人出现。老师打电话通知他们，他们赶回家才知道发生事情，感到非常惊讶。”

另一名女居民陈女士说，女佣性格开朗，她说：“我看她平时面带笑容，有时候在家里还会唱歌。”

陈女士说，女佣几个月前才刚开始在这里工作，与雇主的关系很好。

附近居民李先生（54岁）昨天傍晚经过组屋楼下，看到一名相信是女屋主的30来岁女子出现在现场。

记者走访事发单位时，一名男子应门说事情仍在调查中，不愿多说。

警方受询时证实这案件，一名26岁女子在坠在该座组屋楼下，当场宣告死亡。警方调查在进行中。

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