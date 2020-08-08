不满夫共享孩子抚养权等裁决 妻向高庭上诉遭驳回

（早报讯）41岁女瑜伽老师与丈夫闹离婚，妻子不满丈夫共享孩子抚养权等决定到高庭上诉，但法官认为妻子以阻断措施为由，不让丈夫与孩子见面的行为不合理，驳回了妻子的上诉。

离婚判词显示，这对怨偶是41岁的女瑜伽老师和她的43岁丈夫，两人结婚11年，育有11岁的儿子和9岁的女儿。

家事庭法官当时判夫妻共享孩子抚养权，妻子独有两名孩子的照顾与看管权，并分得56％共42万5000元的婚姻资产。丈夫则需给妻子一次性的7200元的赡养费，以及孩子每月970元赡养费，同时支付孩子的补习和医药费。

妻子对裁决不满，到高庭上诉。

妻子称丈夫与孩子见面会违反阻断措施条例，因此拒绝让丈夫与孩子见面。丈夫反指妻子假借阻断措施，让他与孩子分开。

妻子也指丈夫不管孩子的医疗需求，没有支付孩子的医疗费用，也没有参与孩子的生活，要求法官驳回两人共享孩子抚养权的决定。

不过法官指出，法庭曾澄清说，夫妻在孩子接送安排的活动，在阻断期间仍能继续进行，因此认为妻子执意地要将丈夫排除在孩子生活之外，这样的行为不合理。

法官也指出，丈夫对孩子的教育以及利益还是感兴趣的，不像妻子所形容的什么都不管，最后驳回了妻子的上诉。

妻子也称丈夫酒瘾一发作就变得暴力且性情大变，曾赏儿子耳光，导致儿子耳朵受伤，要求法官禁止丈夫与孩子见面。

不过法官指妻子没有提交丈夫酗酒的证据，最后驳回了她的申请。