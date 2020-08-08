本地另外12个客工宿舍已不再有新增冠病病例

（早报讯）本地今天新增的132起2019冠状病毒疾病病例中，有六起境外输入病例、一起社区病例及125起宿舍客工病例。随着跨部门抗疫工作小组为所有住在宿舍的客工完成病毒检测，本地其中12个客工宿舍已确定不再有冠病19病例，目前只住着已康复病例和近期检测呈阴性的病例。

根据卫生部今天（8日）发布的文告，截至今天中午12时，本地的六起境外输入病例中有三起是目前在本地被雇用的工作准证和工作证件持有者。他们来自印度或印度尼西亚，于上个月27日抵达新加坡。

另外三起境外输入病例则是从美国或印度飞往本地，是在上个月26日及27日之间抵新的直系亲属证（Dependent Pass）持有人。

至于昨天唯一一起新增社区病例，这名60岁病例与早前的确诊病例有关，是新加坡公民，在接受隔离时确诊。

随着当局前天（7日）已为所有住在宿舍的客工完成了病毒检测，目前仅有些被列为隔离设施的宿舍内中几座独栋大楼未完成检测。住在这些隔离设施内的客工将在隔离期结束后接受检测。

当局也已确定，Blue Stars宿舍、裕群宿舍（Joo Koon Lodge）、克兰芝第一客工宿舍（Kranji Lodge 1）、榜鹅S11宿舍、卓源路回利阁宿舍（Toh Guan Dormitory）及位于10号卡尔通道、2号甘榜安拔、31号克兰芝弯、9号双溪加株3街、40号大士景广场（Tuas View Square）、109号大士景1径和64号兀兰E9工业园的宿舍已确定不再有冠病19病例。这些宿舍目前只住着已康复病例和近期冠病19检测呈阴性的病例。