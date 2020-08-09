疫情中庆国庆 李总理国庆献词：排除万难 迎向光明

（早报讯）比起我国经历过的经济危机，冠病疫情的负面影响料持续更久。但只要全国上下一心，每个人都贡献自己的一份力量，我国必能再次挺过磨难，砥砺前行。

今天（8月9日）是国庆日。李显龙总理今早10时透过电视、电台和网络发表英语国庆献词。华语版献词由副总理兼经济政策统筹部长及财政部长王瑞杰宣读。

身穿珊瑚色短袖衬衫的李总理，在预先录制的献词中提到，每年8月9日，国人总是风雨不改，一同观赏国庆庆典。

李总理说，好景时，全民通过国庆庆典欢庆国家的繁荣进步，并憧憬更美好的未来，而即便我国仍处于冠病疫情中，我们仍要在艰难时期举行庆典，在重申全国排除万难，迎向光明的决心之余，也向那些在前线对抗疫情的英雄们致敬。

李总理指出，我国要完全走出冠病危机还需要一段时间。除了面对疫情随时反弹的可能，李总理说，我国也须为更严重的经济衰退做好准备，因为下来几个月，更多公司可能会倒闭，更多员工会被裁退。

“不过，这不是我们第一次面临经济危机。这20多年来，我们经历了好几个经济危机……每一次，前景都非常黯淡。但是，我们都努力稳住阵脚，咬紧牙关，全民携手挺过一次又一次的危机。也许，这次危机会持续更久，但我相信我们一定能够克服它。每个人都要贡献自己的一份力量，同舟共济。”

李总理说，政府已推出多项援助计划，协助企业和员工挺过这段艰难时期，并积极帮助国人掌握新技能，找到新工作。他相信，只要全民勇不退缩，砥砺前行，“许多年后，当我们的子孙欢庆国庆，回溯这一段历史时，他们一定会记得我们这一代人是如何互相扶持、团结一致，为国人创造一个更美好的未来”。

李总理说：“我们还有许多梦想和目标等着我们去实现。尽管前方充满挑战，我相信国人会心手相连、坚毅向前，让新加坡再创辉煌！”