“卫国广场”设计公开 圆形舞台取代方形浮台

（早报讯）由滨海湾浮动舞台重新发展的“卫国广场”，初步设计正式公开。原本标志性的方形浮台，将变身成巨型圆形舞台，并漆上象征新加坡的红色“SG”英文字样。落成后，这座老少咸宜的休闲场所，将成为我国市中心闪亮的小红点。

李显龙总理今（8月9日）早在国庆献词中，分享了“卫国广场”（NS Square）的初步设计。

政府是在上月宣布，把浮动舞台发展成用永久广场的工程合约，颁给总部设在新加坡的WOHA建筑事务所及其带领的咨询团队。项目原定预计2022年3月动工，2025年底竣工。但鉴于冠病疫情，工程时程或受影响。

李总理说，“卫国广场”将设有以国民服役为主题的展览区，以此肯定国民服役人员为新加坡的国防和安全所做出的贡献。“国民服役人员守护的不仅仅是这座城市。他们也守护每个国民、家人和朋友，以及我国的未来。”

根据得标的设计提案，新广场将善用浮动舞台独特的滨海位置，融入不同社区体育设施，如游泳池和水上运动中心等。该处也会打造新的滨水步道，改善该区人行道的连接性，并纳入更多元化的餐饮和零售选项，以吸引更多人潮到访。

李总理说：“卫国广场将会是一个老少咸宜、同欢共乐的场所。当然，我们也会和往年一样，继续在这个地方举办国庆庆典。”