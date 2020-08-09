（早报讯）原本希望宝宝能17日在结婚纪念日出生，不过女儿“迫不及待”想在国庆日就和大家见面，今天（8月9日）凌晨零时零分在竹脚妇幼医院顺利出生，成为今年首个国庆宝宝。

今年是新加坡建国55周年国庆，而今年的第一个国庆宝宝来自新加坡竹脚妇幼医院，刚好于零时零分出生，是一名3.6公斤女婴。

女婴的父亲陈治翰（27岁）和母亲陈俪文（25岁）今早接受《新明日报》电访时说，宝宝是他们的第一胎，预产期是8月13日，但昨天已能感觉孩子快要出生便到了医院，并于晚上8时左右开始生产。

对于生了今年第一个国庆宝宝，陈俪文表示这完全不在计划当中，是个美丽的惊喜。陈治翰则说，因为他们俩的结婚纪念日是8月17日，一开始原本曾想过如果孩子也是当天出生更别具意义。

“不过我想她可能更想当个国庆宝宝吧。无论如何，8月会是个非常特别的月份，而且以后女儿生日也不用特地拿假，还可以跟亲朋好友一边庆祝国庆和她的生日。”

今年碰上冠病疫情，陈俪文说，由于他们俩都是软件开发人员，这段期间都可在家办公，因此怀孕期间会尽量少出门，防疫措施也做足。

上周“拒被催生” 男婴坚持当国庆宝宝

新加坡中央医院今天凌晨零时44分迎来院内的第一个宝宝，相信也是我国今天第二个国庆宝宝。3.55公斤重的男婴，父母亲是34岁的郑良杰（交易员）和33岁的郭美娴（医疗行政人员）。

育有一名两岁多女儿的他们今早接受访问时说，这是他们的第二个孩子，而由于之前女儿出生时体重为3.7公斤，算是蛮重的，因此担心这一胎儿子也会太重。

郑良杰表示，虽然预产期是10日，但他们本来计划好8月1日就催生，避免胎儿太重对妻子造成负担。不过，上周的计划没成功，当时孩子还未准备好出生。

他们昨天预约到医院检查，本来觉得昨天出生也不错，因为“08082020”感觉也是个好兆头，不过显然儿子更想当国庆宝宝。

郭美娴补充说，其实无论哪天出生对他们来说都会是个特别的日子，不过能碰上国家的生日当然更添意义。